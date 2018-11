Italia-Portogallo, Nations League 2019: come vederla in tv e streaming. Orario e programma

Si giocherà domani la sfida tra Italia e Portogallo, valevole per il girone C della Lega A di Nations League. Si tratta della quinta delle sei giornate della neonata competizione che si svolge sotto l’egida dell’UEFA.

L’Italia ha ormai passato la parte peggiore del calendario, riuscendo a togliersi dalle paludi del grande rischio retrocessione nel girone a tre che comprende anche la Polonia. Gli azzurri, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, proveranno a togliersi la soddisfazione di battere un Portogallo privo di Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato. Un successo porterebbe la nostra Nazionale al primo posto del girone, che varrebbe i playoff: si tratterebbe in ogni caso di una situazione temporanea, poiché la selezione lusitana potrebbe ribaltarla senza troppi problemi nell’incontro con la Polonia.

Italia-Portogallo, valevole per la quinta giornata di Nations League 2018-2019, si giocherà domani alle ore 20:45. La diretta televisiva in chiaro è assicurata da Rai1; sarà inoltre disponibile la diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 17 NOVEMBRE

20:45 Italia-Portogallo – Rai1













federico.rossini@oasport.it

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock