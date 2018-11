Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2019 stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Oggi, giovedì 29 novembre, torna in campo la Nazionale italiana di basket maschile. L’Italia di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania nella terza partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 che si terranno in Cina. Partita importante per gli azzurri che con una vittoria metterebbero una grossa ipoteca sul passaggio del turno, pur non acquistandone la matematica certezza.

La Lituania arriva all’incontro forte di una qualificazione già archiviata, ma di certo non regalerà nulla alla Nazionale italiana. Come per gli ultimi appuntamenti, Sacchetti dovrà fare a meno di Danilo Gallinari e Marco Belinelli, impegnati in NBA. Mancheranno anche Gigi Datome, Nicolò Melli, Jeff Brooks e Andrea Cinciarini, trattenuti dai rispettivi club per l’Eurolega, mentre Amedeo Della Valle e Diego Flaccadori non saranno disponibili in quanto infortunati.



La partita si giocherà oggi, giovedì 29 novembre, al PalaLeonessa di Brescia con inizio alle ore 20.15. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi nemmeno nulla di questa importantissima sfida. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE

ore 20.15 Italia-Lituania

diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE su OA Sport













Credit: Ciamillo