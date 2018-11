Inter-Barcellona, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi, martedì 6 novembre alle ore 21.00 la “Scala del Calcio” sarà teatro del match clou di Champions League tra Inter e Barcellona, valida per il gruppo B. I nerazzurri vanno a caccia di una rivincita nella quarta giornata di incontri della massima competizione continentale per club.

La formazione di Luciano Spalletti, nettamente sconfitta al Camp Nou, dovrà mettere sul rettangolo verde meneghino tutte le proprie energie per centrare il bersaglio grosso. Gli ottimi risultati ottenuti in campionato possono confortare la compagine nerazzurra, avente in Mauro Icardi lo stoccatore principe. Il bomber argentino, cresciuto nelle giovanili del Barça, ha tanta voglia di mettersi in evidenza contro gli assi blaugrana. Tra le fila ospiti, non si sa ancora se Leo Messi sarà parte del confronto ma di sicuro Suarez, Coutinho, Dembelé ecc vorranno regalare spettacolo a San Siro.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Barcellona, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE:

21.00 Inter-Barcellona

INTER-BARCELLONA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Incasso record a San Siro

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona

La presentazione di Inter-Barcellona

Risultati e classifiche di tutti i gironi di Champions League













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com