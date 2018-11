Inter-Barcellona, Champions League: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Martedì 6 novembre si giocherà Inter-Barcellona, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena un big match stellare che si preannuncia davvero rovente e assolutamente avvincente: a due settimane dal successo casalingo dei blaugrana per 2-0, i nerazzurri ospitano la corazzata catalana che potrebbe tornare a contare su Leo Messi.

I ragazzi di Luciano Spalletti, che in campionato continuano a viaggiare a mille come dimostra il 5-0 rifilato al Genoa e il secondo posto in classifica a sei punti dalla Juventus, hanno tutte le carte in regola per fare partita pari con gli avversari (che nel frattempo hanno anche demolito il Real Madrid), sognando una clamorosa vittoria che esalterebbe tutta la tifoseria. In palio il primo posto nel girone ma soprattutto per l’Inter la possibilità di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, grande obiettivo di questa prima parte di stagione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Barcellona, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE:

21.00 Inter-Barcellona

INTER-BARCELLONA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

INTER-BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho













