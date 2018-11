Calcio, Champions League 2018-2019: l’Inter aspetta il Barcellona e sogna l’impresa

L’Inter di Luciano Spalletti è pronta a regalarsi un’altra notte di grande calcio. Domani, martedì 6 novembre, un San Siro tutto esaurito accoglierà il Barcellona nella sfida valevole per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. L’ultima volta che i blaugrana sono scesi sul campo del Meazza era la stagione 2009-2010, l’anno in cui Josè Mourinho portò i nerazzurri alla conquista del triplete entrando per sempre nel cuore dei tifosi interisti.

Al di là delle coincidenze, l’Inter si avvicina alla sfida con la fiducia e la consapevolezza della grande squadra. La classifica del gruppo B sorride alla formazione di Spalletti che, nonostante la sconfitta al Camp Nou nell’ultima giornata, ha mantenuto saldamente la seconda posizione approfittando del pareggio tra Psv Eindhoven e Tottenham. Con una vittoria i nerazzurri potrebbero addirittura chiudere il discorso qualificazione con due turni d’anticipo (in caso di un altro pari tra Spurs e Psv), ma trovare punti in casa contro i campioni di Spagna sarebbe comunque importante per dimostrare di poter competere alla pari con le più forti squadre d’Europa.

La condizione mentale e fisica con cui l’Inter approccia la sfida non potrebbe essere migliore. Dopo la sconfitta in casa contro il Parma, in campionato i nerazzurri hanno raccolto sette vittorie consecutive, alcune delle quali contro dirette avversarie nella lotta per l’Europa come Fiorentina, Milan e Lazio, salendo al secondo posto in classifica. L’ampio successo contro il Genoa nell’ultima giornata è la dimostrazione di un percorso di crescita che è già sotto gli occhi di tutti. Spalletti potrà fare affidamento su Mauro Icardi, bomber e capitano, già determinante alla sua prima esperienza in Champions League, e sul recuperato Radja Nainggolan, la cui grinta in mezzo al campo sarà fondamentale per fronteggiare il possesso palla dei blaugrana.

Se da un lato c’è un Inter in piena fiducia, dall’altro lato il Barcellona non sembra quello dei tempi migliori. La formazione guidata da Ernesto Valverde è al comando della Liga, ma i risultati rivelano una squadra meno brillante rispetto alle passate stagioni (già tre pareggi e una sconfitta in undici partite). Certo il 5-1 rifilato al Real Madrid nel Clasico è stata una vera e propria dimostrazione di forza, ma i blaugrana hanno faticato anche nell’ultima giornata superando il modesto Rayo Vellecano soltanto in rimonta nei minuti finali. Inoltre al centro della difesa catalana mancheranno Umtiti e Vermaelen e anche Messi, assente già all’andata per la frattura del radio, non dovrebbe recuperare in tempo.

Anche i precedenti sorridono all’Inter. In casa i nerazzurri non hanno mai perso contro il Barcellona nei tre incontri disputati nella massima competizione europea (due pareggi e una vittoria). Insomma, la formazione di Spalletti è determinata a proseguire il proprio entusiasmante cammino in Champions League e a regalare una serata indimenticabile ai propri tifosi.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com