LIVE Inter-Barcellona, Champions League in DIRETTA: San Siro gremito, nerazzurri per l’impresa

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Barcellona, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Lo Stadio San Siro di Milano sarà gremito in ogni ordine di posto (incasso più elevato della storia), i tifosi sperano di assistere a una grande prestazione dei padroni di casa che vanno a caccia di una clamorosa impresa contro la corazzata catalana: i nerazzurri, sconfitti due settimane fa al Camp Nou per 2-0. Questa volta la banda di Luciano Spalletti proverà a mettere in difficoltà i blaugrana e a regalarsi una notte magica, l’obiettivo è inseguire una vittoria di lusso che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale e di sognare anche il primo posto nel girone.

Icardi e compagni stanno marciando a mille in campionato, dopo il 5-0 rifilato al Genoa c’è la voglia di tornare al successo anche in Champions League dopo aver già battuto Tottenham e PSV Eindhoven. I padroni di casa, spinti da 80000 spettatori molto calorosi, hanno tutte le carte in regola per battere la compagine spagnola che potrebbe dovere fare a meno di Leo Messi (il fenomeno è stato convocato ma dovrebbe accomodarsi in panchina).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Barcellona, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.













