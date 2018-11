Biglietti Inter-Barcellona, Champions League 2019: come acquistare i tickets per la sfida a San Siro

Quarta giornata per quanto riguarda i gironi della Champions League di calcio 2018-2019. Il match clou del Gruppo B sarà quello di San Siro: a Milano alle 21 di domani, martedì 6 novembre, si sfidano Inter e Barcellona. I nerazzurri sono secondi nel raggruppamento, sfruttando anche i vari passi falsi del Tottenham, e non hanno nulla da perdere. Fondamentale sarebbe portare a casa punti per assicurarsi il passaggio del turno.

C’è voglia di rivalsa per la squadra di Spalletti, apparsa in grandissima forma in campionato, dopo la sconfitta di due settimane fa al Camp Nou. Mauro Icardi va a caccia di un altro centro davanti al pubblico di casa. Da scoprire se ci sarà in campo Leo Messi, fenomeno blaugrana, che potrebbe accendere ancor di più lo spettacolo. In assenza dell’argentino comunque non mancheranno le stelle: Luis Suarez al momento appare davvero incontrastabile.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com