Golf, ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf: Pavan e Paratore salgono in terza posizione, in testa Belgio e Corea del Sud

Pioggia e vento forte nel secondo round della 59a edizione della World Cup of Golf in scena a Melbourne (Australia). Sul par 72 del Metropolitan Golf Club le 28 coppie in gara hanno girato oggi secondo la formula del foursome (una sola pallina colpita alternativamente dai due giocatori). La ridotta possibilità di errore concessa e soprattutto le avverse condizioni atmosferiche hanno messo in grande difficoltà i contendenti e hanno alzato significativamente gli score.

Soltanto quattro coppie sono riuscite a girare sotto il par guadagnando diverse posizioni. Il Belgio si è portato in testa in compagnia della Corea del Sud a -10: Thomas Pieters e Thomas Detry hanno chiuso in 71 con tre birdie e due bogey, mentre Byeong-hun An e Si-woo Kim sono riusciti a portare a casa un giro in 72, pari con il par. In terza posizione, con due colpi di ritardo dalla coppia al comando, è salita l’Italia di Andrea Pavan e Renato Paratore. Gli azzurri hanno chiuso il loro secondo round in 71 con quattro birdie e tre bogey, recuperando ben sei posizioni. Insieme agli italiani a -8 per il torneo ci sono anche India (Anirban Lahiri e Gaganjeet Bhullar), Malesia (Gavin Green e Ben Leong) e la temibile Inghilterra (Tyrrell Hatton e Ian Poulter).



In settima posizione solitaria a -7 il sorprendente Messico di Abraham Ancer e Roberto Diaz, che ha firmato il miglior giro della giornata in 70. All’ottavo posto a -6 Scozia (Russell Knox e Martin Laird), quarta e ultima squadra ad aver girato sotto par, e Australia (Marc Leishman e Cameron Smith). Decima posizione a -5 per Francia (Alexander Levy e Mike Lorenzo Vera) e Svezia (Alexander Bjork e Joakim Lagergren). In difficoltà i campioni in carica della Danimarca (Thorbjorn Olesen e Soren Kjeldsne) che con un giro in 77 sono scivolati in dodicesima posizione a -4. Molto più indietro gli Stati Uniti (Kyle Stanley e Matt Kuchar), ventunesimi a +1.

Dopo le prime 36 buche Andrea Pavan e Renato Paratore possono sognare di ripetere l’impresa compiuta nel 2009 da Edoardo e Francesco Molinari, quando i due azzurri conquistarono per la prima volta nella storia dell’Italia la World Cup of Golf. Nella giornata di domani si tornerà a girare secondo la formula del fourballs e dovrebbero migliorare anche le condizioni atmosferiche.













Foto: Valerio Origo