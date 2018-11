F1, Test Abu Dhabi 2018: programma, orari e tv. Come seguirli in tempo reale

Archiviata definitivamente la stagione 2018 con la netta vittoria di Lewis Hamilton nell’ultima gara di Yas Marina, il circus della Formula 1 si proietta già da domani verso la prossima stagione con i primi test. Il circuito cittadino di Abu Dhabi ospiterà due giornate di test Pirelli per provare le nuove gomme che verranno utilizzate nel 2019, permettendo ai piloti esordienti di accumulare chilometri importanti nella nuova categoria e ai più esperti di adattarsi e scoprire meglio il comportamento dei nuovi pneumatici. In questa due giorni di test avverrà l’esordio del monegasco Charles Leclerc sulla Ferrari da pilota ufficiale della scuderia di Maranello, mentre Kimi Raikkonen sarà in pista con la sua nuova Alfa Romeo-Sauber dopo cinque stagioni consecutive in rosso. Esordio ufficiale in Renault per l’australiano Daniel Ricciardo, che ha cambiato casacca dopo cinque annate molto intense con una Red Bull che lo ha sostituito con il talentuoso francese Pierre Gasly.

I test di Abu Dhabi non saranno prodotti dalla FOM, perciò non ci sarà copertura televisiva integrale dell’evento con Sky Sport che darà qualche aggiornamento su Sky Sport 24. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due giornate di test di Abu Dhabi con aggiornamenti in tempo reale, per iniziare a proiettarci verso la stagione 2019 del Mondiale di F1.

Martedì 27 novembre

ore 6.00-15.00 prima giornata di test

Mercoledì 28 novembre

ore 6.00-15.00 seconda giornata di test













FOTOCATTAGNI