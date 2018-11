F1, Test Abu Dhabi 2018 oggi (27 novembre): orario d’inizio e come seguirli in tempo reale

I piloti di Formula Uno dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di partire per le meritate vacanze. Scattano oggi, infatti, i due giorni di test Pirelli sul tracciato di Abu Dhabi, voluti dalla casa milanese per provare le nuove gomme edizione 2019. Il tracciato di Yas Marina, fino a domani, sarà il palcoscenico di 18 ore di test di grande importanza in vista della prossima stagione.

La Pirelli porterà in pista le nuove mescole che saranno impegnate nel prossimo campionato (marchiate con i colori bianco, giallo e rosso), e contemporaneamente vedremo diverse novità a livello di piloti. Charles Leclerc sarà alla guida della Ferrari (assieme a Sebastian Vettel) mentre Kimi Raikkonen saluta la Rossa e si accasa in Alfa Romeo Sauber. A Carlos Sainz e Daniel Ricciardo invece non è stata concessa loro la possibilità di scendere in pista con le nuove vetture, rispettivamente McLaren e Renault. Vedremo il ritorno del russo Daniil Kvyat sul sedile della Toro Rosso, mentre il canadese Lance Stroll farà il suo esordio con la Racing Point Force India e il francese Pierre Gasly potrà fare la propria conoscenza della Red Bull.

IN TV – I test di Abu Dhabi non saranno trasmessi in tv o streaming, con SkySport che seguirà l’evento solamente con aggiornamenti giornalieri nel corso di SkySport24.



OA SPORT – Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della prima giornata di lavori sul tracciato di Yas Marina, per salutare nel migliore dei modi la stagione 2018 di Formula Uno e dare un primo sguardo a quello che accadrà nel 2019.

PROGRAMMA TEST PIRELLI ABU DHABI 2018

Martedì 27 novembre

ore 6.00-15.00 prima giornata di test

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI