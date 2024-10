F1, le gomme ago della bilancia del GP del Messico? Le strategie possibili e le gomme disponibili

Alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) prenderà il via il Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato intitolato agli “Hermanos Rodriguez” ci attende una gara vibrante con spunti di interesse a non finire. Carlos Sainz scatterà dalla pole position, Max Verstappen (secondo) e Lando Norris (terzo) saranno nuovamente in lotta per il titolo, mentre Charles Leclerc (quarto) proverà il bis di Austin. Come al solito grande ago della bilancia saranno le gomme. Cosa dovremo attenderci da questo punto di vista nella gara messicana e, soprattutto, quali potrebbero essere le strategie?

LE SCELTE DI PIRELLI

Pirelli in Messico ha portato le C3 white hard, le C4 le yellow medium e le C5 red soft. La sensazione è che, ancora una volta, saranno le gomme medie le gomme con le quali partiranno i primi della classe. Andiamo, però, ad analizzare secondo la Casa della P lunga, quali potrebbero essere le strategie in atto.

LE STRATEGIE

L’opzione più probabile sembra quella ad uno stop con inizio con le gomme medie e passaggio alle gomme hard nella finestra tra il giro 25 ed il 32. Chi, invece, proverà a rimontare allungando il primo stint, si inizierà con le hard per passare alle medie tra il 36° ed il 43° giro. Un’altra opzione con una sola sosta, ma molto rischiosa è quella che vede la partenza su gomma soft (per sfruttare l’extra grip dei primi giri e avere maggiori chance di sorpasso) ma per poi passare alle hard già al 15°-22° giro per una seconda parte da lunghissima. Infine, opzione poco probabile, quella a 2 soste. Inizio con gomma soft, quindi doppia media con cambio tra il 10° e 16° giro e, successivamente, tra il 39° e 45°.

LE DOTAZIONI

Carlos Sainz ha a disposizione una hard nuova, una media nuova, una media usata e 3 soft usate. Max Verstappen ha una hard nuova, 2 medie nuove e 3 soft usate. Lando Norris dispone di una hard nuova, una media nuova e una usata e 3 soft usate. Charles Leclerc, invece, ha una hard nuova, una media nuova e una usata e 3 soft usate. Vista l’eliminazione nel Q1, Oscar Piastri disponde di 3 soft nuove, mentre Sergio Perez ne ha 2.