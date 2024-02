F1, Pirelli sceglie le mescole più resistenti per l’esordio in Bahrain

Il Mondiale di Formula Uno 2024 è pronto per il suo via ufficiale. Come tradizione sarà il Gran Premio del Bahrain a far alzare il sipario sulla nuova stagione e il tracciato di Sakhir, sotto la luce dei riflettori, sarà il grande protagonista del primo fine settimana in pista, con l’eccezionalità della gara che si correrà il sabato e non la domenica.

A livello di gomme, cosa dovremo aspettarci dall’esordio stagionale? Pirelli porterà in Bahrain le seguenti mescole: PZero White Hard C1, PZero Yellow Medium C2 e PZero Red Soft C3. Le tre colorazioni sono ovviamente state provate nei test pre-stagionali che si sono disputati durante la scorsa settimana, mentre non saranno in dotazione C4 e C5, ovvero le due coperture più prestazionali e morbide della gamma.

I team hanno incamerato tantissimi dati nelle 24 ore di test svolte, tenendo bene a mente come l’asfalto di Sakhir sia molto abrasivo, con trazione e frenata che diventano fattori che hanno un peso molto importante sulla prestazione, tanto sul giro secco quanto sulla lunga distanza. L’evoluzione solitamente non è importante, mentre la differenza più importante viene data dalle condizioni che cambiano.

Sole e caldo al pomeriggio, condizioni più miti e fresche alla sera. Un fattore che risulta sempre decisivo è il vento. Non solo perchè porta la sabbia del deserto in pista, sia perchè può andare ad incidere a livello aerodinamico su vetture così sofisticate e sollecitate da questo evento meteorologico.

Chiudiamo con le strategie. Nella scorsa edizione quasi tutti i piloti hanno deciso di correre con le due soste (C1-C3), mentre la sola McLaren (in enorme difficoltà un anno fa) ha utilizzato anche la C2.