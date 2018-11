F1 stasera in tv, GP Brasile 2018: a che ora iniziano le prove e su che canale vederle in tv

Oggi andranno in scena le qualifiche del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi.

Sebastian Vettel ha grandi motivazioni. A secco di vittorie da 6 corse, il tedesco punta al bersaglio grosso e centrare la pole position è una buona base. Il teutonico, dopo aver reagito bene al momento difficile in Messico, è intenzionato a regalare al Cavallino Rampante un gran weekend. Da par suo Lewis Hamilton, neo campione del mondo, cercherà di portare a 10 il computo di p.1 in stagione. Un riscontro che gli permetterebbe di stabilire un record essendo l’unico pilota nella storia ad aver ottenuto in quattro stagioni almeno 10 partenze dalla prima piazzola.

Fari puntati anche sulla Red Bull. Il team di Milton Keynes è reduce dal successo messicano con Max Verstappen e si aspetta delle conferme in questo appuntamento. Non sarà facile perché, contrariamente a quanto avvenuto sul tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez, l’influenza della power unit Renault potrebbe incidere negativamente. Vedremo se ciò si verificherà sul circuito sudamericano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutti gli orari del sabato del Gran Premio del Brasile, penultima tappa del Mondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GP BRASILE 2018

Sabato 10 novembre

ore 15.00-16.00 Prove libere 3

ore 18.00 Qualifiche GP Brasile

Repliche su SkySport F1

ore 19.45, 21.30, 23.30, 01.15

Repliche su SkySport1

ore 19.45, 00.45

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Mercedes senza i cerchi forati in Brasile

Le 5 risposte del GP del Brasile

Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno

Le possibili combinazioni per la conquista del Mondiale costruttori della Ferrari

Le gomme scelte da Ferrari, Mercedes e Red Bull in Brasile













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI