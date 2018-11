Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2018: risultato e classifica della gara. Hamilton vince, Raikkonen terzo

A Interlagos è andato in scena il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sullo storico tracciato verdeoro dove abbiamo assistito a grandi duelli e a tantissimi sorpassi, un vero e proprio show per un appuntamento sempre imperdibile nel calendario internazionale. Lewis Hamilton ha trionfato al volante della Mercedes davanti a Max Verstappen che ha pagato a caro prezzo un contatto in fase di doppiaggio su Ocon, Kimi Raikkonen completa il podio con la Ferrari mentre Sebastian Vettel conclude con un anonimo sesto posto. Di seguito l’ordine d’arrivo della gara e la classifica finale.

GP BRASILE 2018: ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GARA

1. Hamilton (Mercedes)

2. Verstpapen (Red Bull)

3. Raikkonen (Ferrari)

4. Ricciardo (Red Bull)

5. Bottas (Mercedes)

6. Vettel (Ferrari)

7. Leclerc (Sauber)

8. Grosjean (Haas)

9. Magnussen (Haas)

10. Perez (Force India)

11. Hartley (Toro Rosso)

12. Sainz (Renault)

13. Gasly (Toro Rosso)

14. Vandoorne (McLaren)

15. Ocon (Force India)

16. Alonso (McLaren)

17. Sirotkin (Williams)

18. Stroll (Williams)

Rit. Hulkenberg (Renault)

Rit. Ericsson (Sauber)













FOTOCATTAGNI