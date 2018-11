F1, GP Abu Dhabi 2018: come vedere la gara in tv su Sky e TV8. Gli orari di diretta, differita e repliche

Domani, 25 novembre, andrà in scena il GP di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina, sede dell’atto conclusivo della stagione, i top team andranno a caccia del successo per chiudere nel migliore dei modi il campionato.

Lewis Hamilton è il candidato numero uno per trionfare. Il britannico, poleman anche in questa sede (11esima nel 2018 e 83esima in carriera), non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo aver vinto il titolo iridato e contribuito a regalare il campionato dei costruttori alla Mercedes. Una prima fila monopolizzata dalla Stelle a tre punte, visto il secondo tempo del compagno di squadra Valtteri Bottas, a rappresentare un predominio della monoposto di Brackley su questo tracciato.

Proveranno a contrastare l’armata anglo-tedesca la Red Bull e la Ferrari. Daniel Ricciardo e Max Verstappen, in terza fila, dovranno partire al meglio e magari tentare di recuperare qualche posizione al via, sfruttando una macchina molto performante sul passo gara. Per l’olandese un’ulteriore difficoltà, cioè quella di affrontare il primo stint di gara con le mescole hypersoft. Per quanto riguarda il Cavallino Rampante, la seconda fila con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen era l’obiettivo possibile date le circostanze. Una vettura molto veloce nei primi due settori ma non altrettanto nella sequenza di curve a 90°C. Poca stabilità sull’avantreno per la SF71H e domani servirà qualcosa di speciale se si vorrà andare oltre il terzo posto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO SI CORRE IL GP ABU DHABI 2018: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

14.10 GP Abu Dhabi 2018 – Gara

COME VEDERE IL GP ABU DHABI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING?

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e su TV8

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 17.00, 20.30, 23.00.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La programmazione dell’intero weekend

Le 5 risposte del GP di Abu Dhabi

La firma di Robert Kubica con la Williams

I precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi

La scelta delle gomme di Ferrari, Mercedes e Red Bull e le possibili strategie













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI