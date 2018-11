Carlsen-Caruana, Mondiale scacchi 2018: gara-12 e spareggio in vista. Data, programma, orari e regolamento

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana hanno pareggiato anche la gara-11 dei Mondiali di scacchi 2018 che si stanno disputando a Londra (Gran Bretagna). La pirotecnica sfida tra i due migliori giocatori del ranking FIDE non si sblocca: undicesima patta consecutiva, i due contendenti al titolo iridato non riescono a ottenere la vittoria e ormai siamo prossimi all’epilogo della competizione.



Resta soltanto una partita da giocare col format classico: lunedì 26 novembre (ore 16.00) il norvegese e lo statunitense si accomoderanno nuovamente alla scacchiera per l’atto conclusivo di un confronto che ci sta tenendo col fiato sospeso da due settimane. Lo sfidante muoverà col bianco, il Campione del Mondo dovrà rispondere col nero: chi vince conquista il titolo (per Carlsen si tratterebbe della terza difesa consecutiva dopo aver festeggiato per la prima volta nel 2013; per Caruana si tratterebbe della prima volta assoluta).

In caso di patta anche in gara-12 allora tutto si deciderà agli spareggi che si disputeranno mercoledì 26 novembre. Ma qual è il regolamento del Mondiale di scacchi 2018 e qual è il programma dettagliato che attende i due giocatori al tavolo?

CHI VINCE IL MONDIALE DI SCACCHI?

Fabiano Caruana e Magnus Carlsen sono in perfetta parità dopo undici partite giocate: 5,5-5,5, undici patte consecutive. Questo significa che resta in programma solo un incontro in modalità classica (lo statunitense avrà il bianco). Vincerà il Mondiale chi conquisterà il successo nella prossima partita. In caso si patta si procederà con gli spareggi.

COME FUNZIONANO GLI SPAREGGI? IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE

PRIMA FASE DI SPAREGGIO – Si disputano quattro partite in modalità rapida (25’+10”), ogni giocatore avrà il vantaggio del bianco in due circostanze. Vincerà il Mondiale chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie nell’arco dei quattro incontri. La modalità rapida prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 25 minuti complessivi, con 10 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine delle quattro partite si procederà con la seconda fase di spareggio.

SECONDA FASE DI SPAREGGIO – Si disputa una coppia di partite in modalità lampo (5’+3”), un giocatore disputa un incontro col nero e uno col bianco. Vince il Mondiale chi ottiene il maggior numero di vittorie nell’arco dei due incontri. La modalità lampo prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 5 minuti complessivi, con 3 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine della prima coppia di partite, si procederà con un’ulteriore coppia di partite nella stessa modalità: questa procedura può essere ripetuta cinque volte. In caso di ulteriore parità al termine di cinque coppie di partite in modalità lampo, allora si procederà con l’ultima fase di spareggio.

TERZA FASE DI SPAREGGIO: L’ARMAGEDDON – La partita finale. Il giocatore con il bianco avrà a disposizione 5 minuti per muovere, il giocatore col nero ne avrà solo 4. Il bianco vince il Mondiale solo se conquista la partita, il nero si laurea Campione del Mondo con vittoria o pareggio.

MONDIALE SCACCHI 2018: CALENDARIO, DATE E PROGRAMMA

Gara-12: lunedì 26 novembre, ore 16.00

Eventuali spareggi: mercoledì 28 novembre, orario da confermare (probabile le consuete ore 16.00)

COME SEGUIRE I MONDIALI DI SCACCHI 2018?

DIRETTA LIVE scritta di tutte le partite su OA Sport.













