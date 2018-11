Ciclocross, Europei Rosmalen 2018: i favoriti gara per gara. Alice Maria Arzuffi sfida Marianne Vos. Toon Aerts insidia Wout Van Aert

Comincia oggi, venerdì 2 novembre, a Rosmalen (Olanda) il Campionato Europeo di Ciclocross 2018. Nelle prime due giornate saranno in gara le categorie Master, mentre domenica 4 novembre si assegneranno i titoli continentali nelle categorie Juniores, U23 ed Elite maschile e U23 ed Elite femminile. Vediamo nel dettaglio i favoriti gara e gara e le principali speranze azzurre.

Tra gli Juniores occhi puntati sul britannico Ben Tulett, campione del mondo in carica e bronzo europeo lo scorso anno, sul belga Witse Meeussen e sull’olandese Luke Verburg. Molto competitiva anche la squadra ceca con almeno tre corridori in grado di ambire alle posizioni di vertice: Jakub Toupalik, Tomas Jezek e Jan Zatloukal. Per l’Italia tre corridori al via: Emanuele Huez, Alessandro Verre e Davide Toneatti.

Nelle categorie U23, al femminile non ci sarà l’azzurra Chiara Teocchi, campionessa europea in carica. La squadra italiana è però ugualmente competitiva con Sara Casaola, sesta nell’ultimo mondiale, Francesca Baroni, Silvia Persico e Gaia Realini. Le favorite della vigilia sono l’olandese Ceylin Del Carmen Alvaredo e la francese Marion Norber Riberolle. Al maschile l’uomo da battere è senza dubbio il belga Eli Iserbyt, campione mondiale ed europeo in carica. Per l’Italia in gara Jakob Dorigoni e Antonio Folcarelli.

Tra le Elite la grande favorita è Marianne Vos. L’olandese, sette volte campionessa del mondo e tre volte vincitrice della rassegna continentale, ha raccolto quest’anno due successi nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo e arriva all’appuntamento in ottima condizione. Provano a contenderle la vittoria la belga Sanne Cant, campionessa mondiale ed europea in carica, la connazionale Annemarie Worst e l’italiana Alice Maria Arzuffi, che può legittimamente puntare ad un piazzamento sul podio. Sulla carta meno competitiva l’altra azzurra al via, Rebecca Gariboldi.

Difficile aspettarsi sorprese in ambito maschile, dove il livello è altissimo con i migliori interpreti della disciplina. Presenti infatti il belga campione del mondo Wout Van Aert, il connazionale Toon Aerts dominatore dell’avvio di stagione con due vittorie e un terzo posto nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo, e l’olandese Mathieu Van der Poel, vincitore del titolo europeo lo scorso anno. Unico italiano al via Gioele Bertolini, che non ha ancora mostrato la forma migliore in questo avvio di stagione ma nell’ultima rassegna iridata ha chiuso al sesto posto.













Jan de Wild / Shutterstock.com