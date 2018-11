Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2018: i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen

La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite.

L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. L’azzurro, campione italiano in carica, è stato superato soltanto dal britannico Thomas Pidcock, neocampione europeo, che ha conquistato la vittoria con il tempo di 51’31”. Il 20enne nato a Bolzano è riuscito a battere in volata il francese Antoine Benoist, terzo classificato come nella tappa di Berna, ed ha chiuso con 11” di distacco dall’inglese. Non è partito invece il belga Eli Iserbyt, grande favorito della vigilia. L’azzurro, unico italiano al via, era stato 12° in Svizzera ed ha raccolto oggi un piazzamento importantissimo, dimostrando di essere un atleta estremamente importante per il presente e per il futuro della Nazionale.



Nella gara Junior si è imposto con il tempo di 38’23” il belga Witse Meeussen, vicecampione europeo e già vincitore in ottobre della prima gara di Coppa del Mondo, che ha preceduto all’arrivo il connazionale Thibau Nys di 4”. Nella volata per il terzo gradino del podio il tedesco Tom Linder ha avuto la meglio sul ceco Jakub Toupalik. Il migliore degli azzurri in gara è stato Davide Toneatti che non è riuscito a ripetere il 6° di Berna e si è dovuto accontentare di un 11° posto, a 52” da Meeussen. Buona prova anche per Emanuele Huez che ha chiuso 14° a 1’05”, mentre più staccati gli altri due italiani, Samuele Leone e Luca Pescarmona, rispettivamente 22° e 23° a 1’24”.













