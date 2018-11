Calendario MotoGP 2019: le date di inizio e fine. Il programma completo e tutti i 19 Gran Premi della stagione

Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà il prossimo 10 marzo con il GP del Qatar, sul circuito di Losail incomincerà la stagione che prevede 19 Gran Premi fino al 17 novembre quando andrà in scena il tradizionale GP di Valencia. Primo appuntamento in Europa a Jerez il 5 maggio a cui seguiranno la gara di Le Mans e quella del Mugello (2 giugno). Pausa estiva dal 7 luglio (GP di Germania) al 4 agosto (GP Repubblica Ceca), ad agosto si correrà anche in Austria e a Silverstone. Appuntamento a Misano il 15 settembre, poi il classico trittico del sud-est asiatico con Giappone, Australia e Malesia tra 20 ottobre e 3 novembre. Di seguito il calendario del Mondiale MotoGP 2019.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2019

Gara Evento Circuito Data 1 GP QATAR Losail International Circuit 10 MARZO 2 GP ARGENTINA Termas de Rio Hondo 31 MARZO 3 GP STATI UNITI Circuit of the Americas 14 APRILE 4 GP SPAGNA Circuito de Jerez-Ángel Nieto 5 MAGGIO 5 GP FRANCIA Le Mans 19 MAGGIO 6 GP ITALIA Autodromo di Mugello 2 GIUGNO 7 GP CATALOGNA Circuit de Barcelona-Catalunya 16 GIUGNO 8 GP OLANDA TT Circuit Assen 30 GIUGNO 9 GP GERMANIA Sachsenring 7 LUGLIO 10 GP REPUBBLICA CECA Automotodrom Brno 4 AGOSTO 11 GP AUSTRIA Red Bull Ring – Spielberg 11 AGOSTO 12 GP GRAN BRETAGNA Silverstone Circuit 25 AGOSTO 13 GP SAN MARINO Misano World Circuit Marco Simoncelli 15 SETTEMBRE 14 GP ARAGON MotorLand Aragon 22 SETTEMBRE 15 GP TAILANDIA Chang International Circuit 6 OTTOBRE 16 GP GIAPPONE Twin Ring Motegi 20 OTTOBRE 17 GP AUSTRALIA Phillip Island Circuit 27 OTTOBRE 18 GP MALESIA Sepang International Circuit 3 NOVEMBRE 19 GP VALENCIA Circuit Ricardo Tormo 17 NOVEMBRE













Foto: Valerio Origo