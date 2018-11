Calendario Test MotoGP 2019: date, programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa

Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e potremo assistere all’esordio delle MotoGP che ci faranno compagnia lungo tutta la prossima stagione.

Marc Marquez metterà su strada la sua nuova Honda, assieme al nuovo compagno Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi e Maverick Vinales incroceranno le dita sperando di avere un primo approccio positivo con la nuova Yamaha. In casa Ducati, invece, Andrea Dovizioso inizierà a fare la conoscenza di Danilo Petrucci come nuovo compagno di box, mentre Andrea Iannone passa dalla Suzuki all’Aprilia, Franco Morbidelli saluta la Honda del team EG 0,0 Marc VDS per approdare in Yamaha, infine vivremo l’esordio del fresco campione del mondo della Moto2, Francesco Bagnaia, con la sua nuova Ducati del team Pramac.

IN TV — I test di Valencia saranno seguiti con copertura live da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) per cui si potrà seguire anche su SkyGo su pc, smartphone o tablet. OA Sport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della due-giorni di Valencia, per capire chi avrà mosso il primo passo migliore in vista della stagione 2019. Di seguito il programma completo delle sessioni sul circuito Ricardo Tormo, e il calendario completo dei prossimi test in arrivo.

PROGRAMMA COMPLETO TEST VALENCIA 2018

Martedì 20 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 1 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 2 – Diretta Sky Sport MotoGP

Mercoledì 21 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 3 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 4 – Diretta Sky Sport MotoGP

CALENDARIO TEST MOTOMONDIALE

28-29 novembre – Test MotoGP – Jerez de la Frontera, Spagna

1-3 febbraio – Test MotoGP – Sepang, Malesia

6-9 febbraio – Test MotoGP – Sepang, Malesia

20-22 febbraio – Test Moto2/Moto3 – Jerez de la Frontera, Spagna

23-25 febbraio – Test MotoGP – Losail, Qatar

1-3 marzo – Test Moto2/Moto3 – Losail, Qatar

