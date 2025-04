Dove vedere Barcellona-Inter in tv, Champions League 2025: orario, canale, streaming

Ci siamo! Ancora pochi giorni e l’Inter si giocherà una ampia fetta della propria stagione. I nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi, infatti, saranno in campo per il match valevole come semifinale di andata della Champions League 2025. Sullo sfondo il temibile Barcellona.

I blaugrana verranno a fare visita a Lautaro Martinez e compagni nella serata di mercoledì 30 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ci attende un match davvero elettrizzante. Da una parte l’Inter, che si presenta all’appuntamento forte dell’eliminazione del Bayern Monaco e di una difesa europea clamorosa.

Dall’altra parte la formazione di mister Flick che, priva del suo centravanti Robert Lewandowski, proverà comunque a far valere il suo peso offensivo con uno schieramento sempre a trazione anteriore. Saranno 90 minuti di pesantezza indicibile ma, come sempre, non saranno decisivi, dato che nella settimana successiva si giocherà il match di ritorno allo stadio del Montjuic.

Come seguire il match in tv o streaming? Inter-Barcellona sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video. In tv ed in chiaro si potrà seguire sul NOVE (canale 149 di Sky e 9 dgt). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Mercoledì 30 aprile

Ore 21.00 Inter-Barcellona

PROGRAMMA INTER-BARCELLONA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: NOVE (canale 149 di Sky e 9 dgt)

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport