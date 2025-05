Inter-Barcellona oggi, Champions League calcio 2025: orario, tv, programma, streaming

E’ martedì 6 maggio: è il momento della prima semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025 fra Inter e Barcellona, dopo lo spettacolare 3-3 della scorsa settimana maturato allo Stadio Olimpico Montjuïc in Catalogna.

I nerazzurri di Simone Inzaghi potranno contare sul fattore campo nell’affrontare in casa i blaugrana di Hansi Flick per cercare di andare a staccare il pass per la finale di Monaco di Baviera, in programma il prossimo sabato 31 maggio contro la vincente dell’altra eliminatoria in agenda, quella fra PSG e Arsenal, in programma domani, con i francesi che ripartiranno dall’1-0 ottenuto in casa dei britannici.

Chi la spunterà alla “Scala del Calcio”? La parola al campo, unico giudice supremo. In caso di ulteriore parità nei 90 e più minuti in programma, la sfida andrà ai supplementari.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio e il palinsesto tv e streaming di Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale di Champions League. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INTER- BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 6 maggio

Ore 21.00 Inter vs Barcellona – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

PROGRAMMA INTER-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.