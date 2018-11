Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: i 12 dell’Italia per la sfida alla Lituania. Meo Sacchetti utilizza le sue carte classiche

Il coach della Nazionale italiana Meo Sacchetti ha diramato nella serata i nominativi dei 12 giocatori che andranno a referto domani contro la Lituania, nella terza gara della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Di seguito i nominativi:

Pietro Aradori

Alessandro Gentile

Paul Biligha

Luca Vitali

Ariel Filloy

Giampaolo Ricci

Awudu Abass

Stefano Tonut

Christian Burns

Achille Polonara

Brian Sacchetti

Ci siamo. Meo ha scelto i 12 che affronteranno la Lituania domani sera al PalaLeonessa di Brescia. Ore 20.15 diretta su @SkySport! 🇮🇹🇱🇹#Italbasket #ThisIsMyHouse #FIBAWC pic.twitter.com/xMPz35rmpG — Italbasket (@Italbasket) November 28, 2018

Per affrontare la formazione lituana, dunque, Meo Sacchetti si affida al gruppo più collaudato, con l’aggiunta di Alessandro Gentile. Sotto canestro ci saranno, dunque, Paul Biligha e Christian Burns, con un potenziale aiuto di Achille Polonara se entrambi avessero bisogno di rifiatare o si trovassero con problemi di falli. Decisamente nutrita la schiera dei piccoli in grado di far male o di creare equilibrio di squadra, mentre a Giampaolo Ricci spetteranno, probabilmente, gli stessi venti minuti a partita che il coach sia della Nazionale che di Cremona gli concede nel club.













Credit: Ciamillo