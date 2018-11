Basket femminile, l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre, battuta la Svezia

SI VOLA AGLI EUROPEI! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di basket femminile che si disputerà il prossimo anno in Lettonia e Serbia. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ragazze di coach Crespi è valsa il pass per l’evento più importante della prossima stagione, primo passo fondamentale nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le azzurre hanno dominato nei primi due quarti, sono volate addirittura a +23 e sembravano avere in tasca il successo, poi si è materializzato un black-out che ha ridato fiducia alle scandinave e ha riaperto la contesa, ma con carattere la nostra Nazionale ha stretto i denti e ha condotto in porto la partita. Spiccano in particolar modo i 20 punti di Olbis Futo André (9 rimbalzi) e i 10 punti di Elisa Penna, serata un po’ sottotono per Cecilia Zandalasini (8 punti e altrettanti rimbalzi con 3 assist) e Giorgia Sottana (5), 6 punti per Francesca Dotto e commozione per l’ultima uscita con la maglia azzurra dell’infinita capitana Raffaella Masciadri.

L’Italia parte molto bene con la tripla di Cinili e la penetrazione di Zandalasini (7-5), Olbis André ci regala il +3 a rimbalzo (11-8) ma fatichiamo a scappare via. Il primo quarto si chiude sul 19-15 grazie a quattro punti consecutivi di Romeo. La tripla di Penna e due stoccate di Olbis André valgono il 26-15 a metà del secondo quarto, le triple di Penna e Sottana ci issano fin sul 38-19 e si ritorna negli spogliatoi avanti di 19 punti (40-21).

Le azzurre difendono a meraviglia e concedono pochissimo alle avversarie in avvio di terzo quarto ma le scandinave ci credono e colpo su colpo rientrano: le gemelle Eldebrink e Halvarsson fanno la differenza, 50-41 prima degli ultimi dieci minuti. Si soffre nonostante il buon contropiede di Dotto (54-41), Eldebrink non fa sconti e riesce a riportare le sue a -6. Fatichiamo a segnare e Halvarsson riesce addirittura a marcare il 54-56 ma due penetrazioni di Dotto e Zandalasini valgono il 60-54 a due minuti dal termine, poi Olbis si fa sentire negli ultimi istanti e la mettiamo in banca.













Credit: Ciamillo