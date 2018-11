Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: l’Italia si gioca tutto contro Svezia e Croazia

Giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di basket femminile nelle qualificazioni agli Europei 2019. Contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento.

La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso identico punteggio della Svezia, che è comunque dietro alle azzurre a causa della sconfitta nello scontro diretto del febbraio scorso. A 4 punti c’è la Croazia, che ha ancora la possibilità di chiudere al primo posto e dunque di qualificasi sicuramente per gli Europei. Bisogna ricordare che la prima del girone è certa di volare in Lettonia e Serbia il prossimo anno, mentre chi chiude al secondo posto deve sperare di essere una delle migliori sei delle otto seconde.

Diventa dunque decisiva per l’Italia proprio la sfida di sabato prossimo contro la Croazia. Una vittoria avvicinerebbe molto alla qualificazione le azzurre, anche se poi Zandalasini e compagne dovranno chiudere i conti il mercoledì successivo in casa contro la Svezia. Con una sconfitta contro le croate tutto il percorso si complicherebbe e a quel punto l’ipotesi di un arrivo a tre squadre a pari merito sarebbe molto concreta.

L’Italia avrebbe l’obbligo di vincere contro la Svezia e la Croazia non dovrebbe avere il minimo problema a superare la cenerentola Macedonia. A quel punto con tre squadre a pari punti in classifica e negli scontri diretti (tutte con 2 vittorie e 2 sconfitte), si guarderebbe la differenza canestri e dunque anche un solo canestro in più o in meno potrebbe contare.

Questi sono discorsi che l’Italia non deve fare in maniera prematura, perché le azzurre vogliono vincere entrambe le partite e staccare con merito il biglietto per gli Europei. Vincere in Croazia poi sarebbe l’ennesima prova di maturità di un gruppo che è cresciuto dopo il brutto esordio proprio contro le croate e che è pronto a togliersi soddisfazioni il prossimo anno. Il futuro della Nazionale passa da queste due partite.

Questo il riepilogo delle partite dell’Italia

Sabato 17 Novembre

ore 19.00: Croazia-Italia

Mercoledì 21 Novembre

ore 20.30: Italia-Svezia













