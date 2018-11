LIVE Italia-Svezia basket femminile, Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA: azzurre, serve l’ultima vittoria!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica qualificazione alla prossima rassegna continentale.

Determinanti saranno le prestazioni di Elisa Penna e Giorgia Sottana, decisive nell’ultima vittoria. Fondamentale sarà anche ritrovare il talento di Cecilia Zandalasini, forse l’unica a non aver brillato contro la Croazia. La sfida avrà un sapore particolare per l’intero mondo del basket italiano dal momento che sarà l’ultima gara in maglia azzurra per la capitana Raffaella Masciadri (192 presenze con oggi).

Appuntamento alle 20.30 con la palla a due in un Pala Mariotti di La Spezia gremito per l’occasione. Seguite la nostra DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno un secondo di questa importantissima sfida. Buon divertimento!













-8’17” Corto il tiro dalla media distanza di Dotto.

-8’36” Zahui servita al centro, canestro facile.

-8’55” TRIPLA DI CINILI! Italia-Svezia 3-0.

-9’06” non va la prima tripla di Dotto,

-9’16” Sul ferro l’arresto e tiro di Zandalasini, Olbis Futo si prende un fallo a rimbalzo.

-9’30” Non va la tripla da lontanissimo di Abdi.

Prima palla a due per la Svezia.

20.34 E’ COMINCIATA ITALIA-SVEZIA!

20.30 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a breve si comincia.

20.27 Sono emozioni uniche. Tante giocatrici hanno le lacrime agli occhi cantando. Compresa la capitana Raffaella Masciadri, all’ultima partita in Nazionale.

20.27 INNO DI MAMELI!

20.24 Inno della Svezia.

20.23 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

20.20 All’andata le azzurre dominarono in Svezia per 69-47. Ciò nonostante non bisogna assolutamente sottovalutare le scandinave, capaci di battere per due volte la Croazia.

20.15 Nel Gruppo C l’Ungheria ha perso 56-53 in Russia, ma sarà una delle migliori secondi con un super 196 di differenza punti.

20.08 Nel Gruppo B la Bielorussia ha vinto contro la Turchia già qualificata e sarà dunque una delle migliori seconde, avendo una differenza canestri di +90 (le azzurre sono a +91, dunque perdendo con la Svezia sarebbero dietro; anche perdendo di un solo punto, l’Italia sarebbe dietro alla Bielorussia per numero di punti fatti complessivamente).

20.02 Ma come funziona il format di qualificazione? Chi vincerà tra Italia e Svezia sarà prima nel girone e, dunque, automaticamente qualificata per gli Europei. Chi perde dovrà sperare di rientrare tra le 6 migliori seconde su 8 gironi.

19.56 Le azzurre non devono fare calcoli e pensare solamente a vincere. Certo, potrebbe anche bastare il secondo posto per volare alla rassegna continentale…

19.50 Buonasera a tutti e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Svezia, sfida decisiva per l’accesso agli Europei di basket femminile 2019!

