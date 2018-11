Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: Croazia-Italia. A che ora inizia e come vederla in tv. Il programma completo

Partita importantissima per l’Italia del basket quella in programma domani, sabato 17 novembre. La Nazionale femminile vola in Croazia, per la precisione a Slavonski Brod, per affrontare le padrone di casa nella 5a giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Le azzurre di coach Marco Crespi dovranno riscattare la sconfitta subita in casa a febbraio (71-83 a San Martino di Lupari) per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica qualificazione. Un successo di Zandalasini e compagne infatti taglierebbe fuori la Croazia dalla lotta per il primo posto e trasformerebbe la sfida di mercoledì 21 novembre con la Svezia in un autentico spareggio per la vittoria del gruppo H. Viceversa, una sconfitta complicherebbe oltremodo la strada delle azzurre.



La partita si disputerà alle ore 19.00 presso la Sports Hall Vijus di Slabonski Brod e non sarà trasmessa in diretta tv. Sarà comunque possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA. OA Sport accompagnerà le azzurre con la consueta DIRETTA LIVE testuale, per restituirvi minuto per minuto tutte le emozioni della sfida. Di seguito il programma completo.

SABATO 17 NOVEMBRE

ore 19.00 Croazia-Italia

diretta streaming sul canale YouTube della FIBA

DIRETTA LIVE scritta di OA Sport













Credit: Ciamillo