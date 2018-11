Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: Croazia-Italia 52-64, azzurre vicine alla meta! Show di Penna e Dotto

Una vittoria fondamentale quella ottenuta dalla Nazionale italiana di basket femminile contro la Croazia. A Slavonski Brod le ragazze di coach Marco Crespi si sono imposte per 52-64 con una prova di personalità e carattere e ora la qualificazione agli Europei è davvero a un passo. Le azzurre hanno trovato l’allungo decisivo tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, gestendo poi al meglio il margine nell’ultimo periodo. Fondamentali sono state l’efficacia al tiro da tre (10/16 con il 62.5 % di squadra) e la grandissima intensità difensiva con la quale le italiane hanno saputo contenere le avversarie, in particolare la temutissima Marija Rezan, che ha chiuso con soli 8 punti.

Partita da incorniciare per quasi tutte le giocatrici azzurre, ma MVP indiscussa è stata Elisa Penna con 17 punti e 6/8 dal campo. Prove di notevole valore anche per Francesca Dotto e Giorgia Sottana (13 punti per entrambe) e per l’esordiente Nicole Romeo (10 punti) che si è dimostrata un valore aggiunta per la Nazionale. Tra le croate la migliore è stata Ivana Tikvic con 11 punti. Le azzurre adesso dovranno cercare un successo mercoledì 21 a La Spezia contro la Svezia per ipotecare il primo posto nel girone e la qualificazione, ma anche con una sconfitta potremmo staccare il pass come una delle migliori sei seconde.

L’Italia inizia con il piede giusto. Francesca Dotto firma in contropiede i primi punti della partita (0-2) dimostrando di aver pienamente recuperato dall’infortunio. Le azzurre approfittano degli errori al tiro della Croazia (0/5 da tre in avvio) e provano un primo allungo con una tripla di Giorgia Sottana (2-9). La formazione di coach Marco Crespi trova anche il +8 con un’altra tripla di Elisa Penna, ma poi subisce il rientro delle avversarie. Antonija Sandric accorcia le distanze da tre (11-12) e Marija Rezan comincia a far valere la propria forza sotto canestro firmando il primo vantaggio croato (13-12). L’Italia reagisce bene e si riporta avanti grazie alla seconda tripla di Penna e a due punti di Dotto chiudendo il primo quarto in vantaggio 15-17.

In avvio di secondo periodo ancora Dotto protagonista. Quattro punti consecutivi della playmaker di Schio portano l’Italia in vantaggio (20-23), ma la Croazia replica punto a punto e torna avanti con Sandric (24-23). Visto l’inizio difficile di Cecilia Zandalasini (1/8 dal campo nel primo tempo), ci pensano Sottana e Penna a prendere in mano la squadra. La terza tripla della 23enne bergamasca, rientrata apposta dagli Stati Uniti per la sfida, vale il nuovo +8 per le azzurre (24-32). Due punti di Rezan fissano il punteggio sul 26-32 all’intervallo lungo.



Partenza aggressiva dell’Italia anche nel terzo periodo. Due triple consecutive di Sottana e di Dotto portano le azzurre al massimo vantaggio (30-41). La Croazia prova a reagire con Tikvic (32-41), ma la difesa italiana tiene benissimo il campo. Un’immarcabile Penna manda a bersaglio anche la quarta tripla della serata per il +13 (37-50) e costringe l’allenatrice croata al timeout. Un canestro dall’arco di Ivana Dojkic vale il -10 per la formazione di casa (40-50) alla fine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo l’Italia allunga di nuovo con due punti di un’ottima Nicole Romeo e cerca di guadagnare un margine di sicurezza. La formazione di Marco Crespi continua a mettere in campo una straordinaria intensità difensiva facendosi valere anche a rimbalzo e costringendo la Croazia ad accumulare palle perse. È ancora Penna da tre punti a segnare il nuovo massimo vantaggio azzurro a cinque minuti dal termine (42-56). Una tripla di Romeo e due punti di Andrè a rimbalzo valgono il +18 (43-61) con tre minuti da giocare. La squadra di casa non si arrende, Nina Premasunac prova a riportare sotto le croate (48-61), ma l’Italia è implacabile e gestisce al meglio il vantaggio fino al 52-64 finale.

CROAZIA-ITALIA 52-64 (15-17; 11-15; 14-18; 12-14)

Croazia: Begic, Buzov, Sandric 8, Premasunac 9, Todoric 2, Rezan 8, Miloglav 4, Tikvic 11, Dojkic 6, Miletic 4

Italia: Romeo 10, Gorini, Sottana 13, Zandalasini 5, Dotto 13, Masciadri, Crippa, Nicolodi 2, Ress, Cinili, Andrè 4, Penna 17













Credit: Ciamillo