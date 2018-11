Basket femminile, Europei 2019: l’Italia si qualifica se… Tutte le combinazioni: le azzurre vedono l’obiettivo!

L’Italia ha sconfitto la Croazia a domicilio e ha compiuto un passo in avanti davvero fondamentale verso la qualificazione agli Europei 2019 di basket femminile. La nostra Nazionale ha surclassato la compagine balcanica in trasferta e ha messo una seria ipoteca sull’accesso alla prossima rassegna continentale ma per la matematica bisognerà aspettare l’ultima giornata della fase a gironi che prevede lo scontro tra Italia e Svezia a La Spezia. Scopriamo nel dettaglio quali sono le combinazioni che permetterebbero all’Italia di qualificarsi agli Europei 2019.

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI 2019 SE:

– Batte la Svezia. In questo caso l’Italia sarebbe prima nel girone e si qualificherebbe di diritto.

– Perde contro la Svezia e contestualmente si avverano altri risultati. In questo caso l’Italia sarà seconda e per accedere agli Europei dovrà essere tra le sei migliori seconde degli otto gironi. A quel punto l’Italia avrebbe un record di 4-2 e una differenza canestri sicuramente inferiore all’attuale +91. Per staccare il pass basterebbe uno di queste due risultati: la Bielorussia perde in Turchia con uno scarto inferiore di massimo cinque punti rispetto a quello con cui noi perderemo contro la Svezia; il Montenegro non batte la Slovacchia in maniera enorme (attualmente sono soltanto a +59 nella differenza reti). La Grecia affronterà Israele ma è a solo +26 di differenza punti dunque avrebbe bisogno di una vittoria larghissima per superarci.













Credit: Ciamillo