Italia-Svezia, Qualificazioni Europei basket femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo la splendida vittoria di sabato contro la Croazia, la Nazionale italiana di basket femminile vuole completare l’opera e conquistare la certezza della qualificazione all’Europeo 2019 nell’ultima sfida del girone. Oggi, mercoledì 21 novembre, a La Spezia le azzurre di coach Marco Crespi attendono la Svezia, in testa al gruppo H con gli stessi punti dell’Italia. Con una vittoria la Nazionale sarebbe certa del primo posto e della partecipazione alla prossima rassegna continentale, con una sconfitta invece bisognerebbe attendere altri risultati (clicca qui per tutte le possibili combinazioni).



Italia-Svezia si giocherà oggi, mercoledì 21 novembre, alle ore 20.30 presso il Palasport G. Mariotti di La Spezia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno. L’incontro sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e sul canale YouTube della FIBA. OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per seguire minuto per minuto tutte le emozioni di questa delicatissima sfida. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

ore 20.30 Italia-Svezia

diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e sul canale YouTube della FIBA

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













Credit: Ciamillo