Basket femminile, Eurolega 2018-2019: pesante sconfitta per Schio in casa contro l’USK Praga

Arriva un’altra sconfitta per Schio nella 2a giornata dell’Eurolega 2018-2019. La formazione veneta viene superata nettamente al Pala Campagnola dalla squadra ceca dell’USK Praga con il punteggio di 50-69. Passivo pesante per le ragazze di Pierre Vincent che sono rimaste in partita per i primi due quarti, grazie soprattutto alle giocate sotto canestro di Jantel Lavander e Sandrine Gruda, ma che nel secondo tempo non sono più riuscite a contenere la superiorità della squadra ospite. Schio ha pagato a caro prezzo una serata estremamente negativa al tiro (19/61 dal campo) e ha messo in mostra tutte le difficoltà di una squadra ancora in costruzione. Dominatrice assoluta della serata la statunitense Alyssa Thomas che ha chiuso con 19 punti. Per Praga anche 14 punti per la croata Mrija Rezan e per la francese Valeriane Ayayi e 12 punti per la ceca Karolina Elhotova. Tra le file di Schio la migliore è stata Lavander con 12 punti e 13 rimbalzi.

Avvio di partita complesso per la formazione di casa che notevolmente fatica in attacco, come dimostra il 26% dal campo con cui chiude il primo parziale. L’USK Praga ne approfitta e si porta in vantaggio 10-17 a fine primo quarto con 7 punti di Alyssa Thomas. Nel secondo periodo Schio rientra in partita grazie all’asse Lavander-Gruda (16 punti e 13 rimbalzi in due all’intervallo lungo) e si porta addirittura in vantaggio 26-25 grazie ad una tripla di Gemelos (la prima della partita dopo un inconsueto 0/4 iniziale) e al tap-in di Gruda. Praga però non si scompone e guadagna nuovamente margine: due canestri di Ayayi fissano il punteggio sul 30-37 alla fine del primo tempo.

Terzo quarto da incubo per Schio. L’USK firma un parziale di 10-1 in avvio, aperto cinque punti consecutivi di Karolina Elhotova, e si porta anche sul +18. La formazione veneta chiude il periodo con sei palle perse, segno di un’evidente difficoltà nel costruire gioco in fase offensiva. Due buone giocate di Lavander e Gemelos accorciano il divario prima della pausa, per un 39-53 che tiene aperta qualche speranza. Nell’ultimo periodo però lo spartito non cambia. Praga amministra il vantaggio senza difficoltà e la formazione veneta non riesce a riavvicinarsi in alcun modo. 50-69 lo score finale. Un passivo pesante per Schio che rimane in ultima posizione nel proprio girone e dovrà cambiare marcia già la prossima settimana in Francia contro l’ESBVA-LM se vorrà mantenere aperto il discorso qualificazione.

Da segnalare a margine il bel gesto dai tifosi di casa che hanno esposto uno striscione a sostegno di Caterina Dotto, sorella di Francesca e giocatrice di San Martino di Lupari, che in settimana ha subito un brutto infortunio al ginocchio.

Di seguito il tabellino completo

FAMILA SCHIO – USK PRAGA 50-69 (10-17, 20-20, 9-16, 11-16)

Famila Schio: Andrè, Battisodo, Fassina 2, Filippi 3, Lisec 8, Crippa, Dotto 7, Gemelos 10, Gruda 8, Lavander 12

USK Praga: Ayayi 14, Kat. Elhotova 12, Oblak, Rezan 14, Thomas 19, Kar. Elhotova 2, Hanusova 6, Romero 2













Credit: Ciamillo