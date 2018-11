Andrea Dovizioso, GP Malesia MotoGP 2018: “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…”

Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo di un acquazzone che ha costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa e interrompere lo sviluppo del Q1. Per questo è stato anche deciso che domani il warm-up e le gare saranno anticipati perché si spera di poter evitare l’eventuale perturbazione anche se il meteo non sembra ben augurante.

“Alla fine sono riuscito a mantenere la seconda fila. Abbiamo montato le dure e ho avuto problemi sull’anteriore e non ero così sciolto in frenata. Per questo ho perso la moto in curva-4“, ha spiegato il forlivese ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo che: “Comunque se dovessimo fare la gara sul bagnato avremo dei feedback importanti e possiamo giocarcela. Puntare alla terza vittoria consecutiva? Non sarà facile perché Marquez va molto forte, ha recuperato rispetto ai ieri”.

Un “Dovi” che non nasconde un po’ di rammarico per la caduta che gli ha precluso una possibile prima fila: “Avrei avuto un altro giro per migliorare il mio tempo e sapevo di poter portare a casa un riscontro migliore. Siamo comunque competitivi sia sull’asciutto che sul bagnato ma gli avversari sono molto veloci. La temperatura metterà in crisi tutti ma noi ci siamo”.

E poi a riguardo del forfait del suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, le parole del centauro italiano lasciano trasparire qualcosa di strano: “Mi hanno raccontato ciò che è accaduto ma ne so troppo poco per commentare. A volte però in Ducati con alcuni piloti succedono delle cose un po’ particolari…“, la chiosa di Dovizioso.











CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo