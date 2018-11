MotoGP, GP Malesia 2018: calendario stravolto e orari delle gare anticipati! Il nuovo programma e il palinsesto tv su Sky e TV8

Giove Pluvio ha bussato alla porta in Malesia a Sepang, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. La pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma della domenica di gare. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. o quantomeno questa è la speranza. Una situazione non semplice visto che è nota sia l’imprevedibilità di queste condizioni e anche il fatto che in caso di pioggia l’asfalto del circuito malese è scarsamente drenante. Per questo i team hanno cercato di incamerare tante informazioni qualora si dovesse gareggiare su asfalto bagnato.

La domenica del Gran Premio della Malesia verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le gare delle tre classi in differita a partire dalle ore 11 italiane (orari da confermare). La diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) tramite smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara della classe regina, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

Calendario stravolto e orari delle gare anticipati! Il nuovo programma e il palinsesto tv su Sky e TV8

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 0.40-1.00 warm-up Moto3

ore 1.10-1.30 warm-up Moto2

ore 1.40-2.00 warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3 (diretta Sky)

ore 4.20 GARA MOTO2 (diretta Sky)

ore 6.00 GARA MOTOGP (diretta Sky)

Repliche su TV8:

11.00 GARA MOTO3

12.15 GARA MOTO2

14.00 GARA MOTOGP













