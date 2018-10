Volley, Supercoppa Italiana 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv: Perugia-Trento e Modena-Civitanova

Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Non c’è nemmeno il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali vinti dalla Polonia, i giocatori torneranno subito in campo con le casacche delle rispettive società. A partecipare all’evento saranno le migliori quattro squadre del nostro campionato: Perugia si presenta da Campionessa d’Italia e difenderà anche la Supercoppa vinta lo scorso anno, Civitanova vuole riscattarsi dopo aver perso tutti gli atti conclusivi della passata stagione, Modena è chiamata a una pronta risalita, si attendono risposte importanti anche da Trento.

I Block Devils si presenteranno con il fenomeno Leon pronto a incantare a suon di schiacciate, i Canarini si metteranno in mostra con Ivan Zaytsev che giocherà da opposto con la nuova maglia e con Julio Velasco in panchina, la solida Lube si è rafforzata con gli arrivi di Simon e Leal, i dolomitici punteranno a una lenta risalita. Sabato spazio alle semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena, le due vincitrici si affronteranno domenica nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle partite valide per la Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in direta streaming su Rai Play.

SABATO 6 OTTOBRE:

17.00 Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino

19.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena

DOMENICA 7 OTTOBRE:

15.00 Finale per il terzo posto

18.00 Finale Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile

SUPERCOPPA ITALIANA 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite (a eccezione della finale per il terzo posto) saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Valerio Origo