Volley, Osmany Juantorena saluta l’Italia: “Per me la Nazionale è un capitolo chiuso, mi concentrerò sul club”

Osmany Juantorena ha ufficializzato l’addio alla Nazionale. La Pantera non vestirà più la maglia azzurra come aveva già anticipato venerdì scorso al termine del match contro la Polonia e la conseguente eliminazione dai Mondiali. Lo schiacciatore aveva preannunciato le sue intenzioni e le ha ribadite chiaramente durante la conferenza stampa di presentazione di Civitanova, il club dell’italo-cubano che nel weekend disputerà la Supercoppa Italiana a Perugia (semifinale contro Modena sabato pomeriggio, il giorno dopo l’eventuale atto conclusivo).

Il 33enne, che ha difeso i colori dell’Italia soltanto nelle ultime tre annate (argento alle Olimpiadi di Rio 2016, bronzo agli Europei 2015, secondo posto nella Coppa del Mondo 2015 e quinta piazza nell’ultima rassegna iridata), ha preferito concentrarsi esclusivamente sugli impegni col club: giocare anche in Nazionale avrebbe avuto un peso importante sul suo fisico già troppo stressato e dunque è arrivata questa dolorosa scelta, ormai definitiva.

Le parole di Osmany Juantorena, riportate dalla Gazzetta dello Sport, sono molto chiare: “Per quello che riguarda la Nazionale devo dire sinceramente che voglio concentrarmi unicamente sul club: non sono più un ragazzino e fare club e Nazionale diventa impegnativo. Non potevo dire di no a Mondiale finito, però per me la nazionale è un capitolo chiuso“. L’addio è dunque ufficiale salvo ripensamenti in un prossimo futuro, magari verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.













Foto: Valerio Origo