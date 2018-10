Volley femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia? Il calendario e gli orari delle partite delle azzurre. Come vederle in tv

Oggi ha preso il via la terza fase dei Mondiali di volley femminile 2018 in Giappone. La Final Six comprende due gironi da tre squadre: le prime due accederanno alle semifinali. Nella Pool G sono presenti Italia, Serbia e Giappone, nella Pool H Cina, Olanda e Stati Uniti.

Le azzurre non giocheranno nella giornata di domenica 14 ottobre, osservando con molto interesse la sfida tra le padrone di casa giapponesi e le campionesse d’Europa della Serbia. Da domani, però, si farà sul serio: la selezione tricolore andrà a caccia della semifinale già raggiunta 4 anni fa, provando poi ad agguantare quel podio che manca dal 2002.

Ma quando giocano le azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile? Andiamo a scoprire le date e gli orari in cui vedremo in campo le ragazze di Mazzanti.

CALENDARIO PARTITE ITALIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE, FINAL SIX

LUNEDI’ 15 OTTOBRE

12.20 Italia vs Giappone, diretta tv su Rai2

MARTEDI’ 16 OTTOBRE

09.10 Italia vs Serbia, diretta tv su Rai2

IL CALENDARIO E LE DATE DEI TURNI SUCCESSIVI

VENERDì 19 OTTOBRE (orari da definire)

Semifinali

Prima Pool G-Seconda Pool H

Prima Pool H-Seconda Pool G

SABATO 20 OTTOBRE

Ore 12,50, Finale













Foto: Fivb