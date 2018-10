Volley femminile, Mondiali 2018: la Rai stravolge i palinsesti per Italia-Giappone, spostato il TG2! Azzurre su Rai2 a pranzo

L’Italia sta facendo letteralmente emozionare tutto il Paese, la nostra Nazionale sta volando ai Mondiali 2018 di volley femminile, ha conquistato l’accesso alla Final Six vincendo le prime nove partite e ora vuole continuare a volare nella rassegna iridata che si sta disputando in Giappone. Le azzurre inseguono la qualificazione alle semifinali, hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e ora non vogliono più fermarsi e sono pronte per tornare in campo a Nagoya: lunedì 15 ottobre se la dovranno vedere contro le padrone di casa in un incontro che potrebbe già essere decisivo per entrare tra le quattro grandi del Pianeta, poi il giorno successivo il big match contro la Serbia Campionessa d’Europa.

E proprio per l’incontro col Giappone, in programma domani alle ore 12.20, la Rai ha deciso di rivoluzionare i propri palinsesti come succede raramente: il network pubblico ha infatti pensato di spostare il TG Due, che solitamente viene mandato in onda alle ore 13.00, per trasmettere in diretta Italia-Giappone su Rai Due! Viene dunque data la massima visibilità alle ragazze di Davide Mazzanti che partiranno con i favori del pronostico contro la compagine asiatica, un successo (il decimo consecutivo) ci permetterebbe di puntare ancora più in alto in questa competizione. Il telegiornale avrà spazio al termine dell’incontro.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB