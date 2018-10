Volley femminile, Mondiali 2018: Paola Egonu in testa alla classifica marcatrici! Duello stellare con Lonneke Sloetjes per la vittoria

Paola Egonu oggi è stata letteralmente mostruosa e ha trascinato l’Italia nella soffertissima vittoria contro il Giappone ai Mondiali 2018 di volley femminile. L’opposto si è caricata la squadra sulle spalle e ha messo segno addirittura 36 punti nei cinque tiratissimi set della già ribattezzata battaglia di Nagoya, un risultato che le permette di confermarsi in testa alla classifica marcatrici della rassegna iridata.

Ora la 19enne può contare su un bottino di 218 punti, sei in più rispetto a Lonneke Sloetjes (212) che in mattinata aveva trascinato l’Olanda verso la semifinale battendo gli USA per 3-2. Sarà dunque sfida tra queste due stelle per il prestigioso premio visto che la cinese Zhu Thing (172), la giapponese Sarina Koga (156) e l’altra azzurra Miriam Sylla (133) sono decisamente più attardate per non parlare delle serbe Brankica Mihajlovic (119) e Tijana Boskovic (109).

C’è gioia anche nelle altre classifiche di rendimento dopo questa bellissima vittoria che ci ha portato tra le quattro grandi del Pianeta: Anna Danesi in testa alla classifica dei muri (32 stampatone, 0.91 per set), Miriam Sylla seconda in quella delle attaccanti (52,34% contro il 55,49% di Tijana Boskovic), Paola Egonu seconda in quella dei servizi (15 aces contro però i 22 della Sloetjes), Monica De Gennaro terza in quella per ricevitrici (34,81%).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE? CLICCA QUI PER LE DATE, GLI ORARI E LE POSSIBILI AVVERSARIE

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PARTITA

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA IN SEMIFINALE