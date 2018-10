Volley femminile, domani Italia-Cina: programma, orario e tv. Si gioca a pranzo!

Domani l’Italia cerca altre conferme nel quinto incontro della Pool B dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre dopo aver asfaltato letteralmente la Turchia giocheranno ad ora di pranzo contro la Cina e si prospetta una super sfida per le ragazze allenate da Davide Mazzanti. Un test probante per dare ulteriori conferme sulle potenzialità di un gruppo che, per il momento non ha sbagliato nulla, vincendo quattro partite con estrema qualità. Di seguito il programma dell’incontro e come seguire il match in televisione

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina (Pool B, a Sapporo)

MONDIALI VOLLEY 2018: COME VEDERE ITALIA-CINA IN TV

Italia-Cina sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB