Volley femminile, Mondiali 2018. Davide Mazzanti: “Battere la Cina era fondamentale, ora occasione per la Final Six”. Le parole delle azzurre

L’Italia ha surclassato la Cina ai Mondiali 2018 di volley femminile, conquistando così la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e qualificandosi alla seconda fase a punteggio pieno. La nostra Nazionale ha fatto la differenza contro le Campionesse Olimpiche e ora si gode l’accesso alla seconda fase a punteggio pieno. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalle protagoniste tramite la Federvolley:

DAVIDE MAZZANTI: “Una vittoria importantissima perché era fondamentale andare alla seconda fase con questo successo. Le ragazze sono state bravissime, dal secondo set hanno incominciato a crescere, lasciandole libere abbiamo trovato continuità e più efficacia nel fare le cose. La Cina ci accende in modo particolare, all’inizio non eravamo pronte a giocare punto a punto e le abbiamo subite, poi abbiamo iniziato a spingere al servizio e da lì è arrivata la vittoria, la quinta consecutiva con loro e quindi un bel segnale per il prosieguo del Mondiale. A Osaka a punteggio pieno? Dovremo sfruttarlo, ora ci sono quattro partite fondamentali per entrare tra le prime sei del Mondo e abbiamo una grande occasione”.

CRISTINA CHIRICHELLA: “Siamo contente di questa vittoria,ancora una volta abbiamo dimostrato che ci siamo e anche quando siamo in difficoltà siamo sempre sul pezzo. L’avversario era ostico, le abbiamo messe in difficoltà e ci siamo meritate la vittoria. Tutta la squadra era carica, ci abbiamo messo tutte le energie che avevamo in corpo. Siamo contente perché abbiamo dimostrato una bella pallavolo e questo risultato ci infonde fiducia. Ora piedi per terra ma ci siamo, ci stiamo giocando il nostro Mondiale“.

MONICA DE GENNARO: “Siamo partite un po’ contratte ma abbiamo subito visto che potevamo farcela, siamo cresciute nel muro-difesa e abbiamo portato a casa la partita. Abbiamo lavorato molto bene in battuta, tutta la squadra ha fatto un grande lavoro in difesa e in contrattacco. Il gruppo sta crescendo, questo è fondamentale per noi perché insieme possiamo fare tante cose“.

OFELIA MALINOV: “Siamo felicissime perché non era facile, abbiamo fatto una partita fantastica, ci siamo divertite e questo ha fatto la differenza. La Cina ha giocato, abbiamo cambiato qualcosa in battuta e dopo abbiamo fatto uno scalino in più. Stasera era importante vincere in ottica seconda fase, abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo portarcelo dietro per andare ancora più avanti“.

Foto: Valerio Origo