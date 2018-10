Volley femminile, Mondiali 2018: chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai raggi X: dalle magie di Egonu alla forza del gruppo

L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato.

Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta trascinando a suon di punti (addirittura 45 nella semifinale contro la Cina) e che si sta ergendo a giocatrice più forte del Pianeta. Nata a Cittadella (Padova) da genitori nigeriani, la 19enne ha incominciato la propria carriera da adolescente e quasi controvoglia, aveva 15 anni quando è entrata a fare parte del Club Italia e ha subito fatto vedere il suo talento dominando con la casacca azzurra tra le giovanili (trionfo ai Mondiali juniores 2015). Ora gioca a Novara ed è sempre determinante a suon di violentissime schiacciate, le sue sassate potentissime fanno davvero male alle avversarie.

Miriam Sylla è l’altro volto di colore del sestetto titolare, la 23enne è nata a Palermo da genitori ivoriani ed è cresciuta tantissimo nell’ultima stagione: lo scorso anno dovette rinunciare agli Europei per uno stop dovuto a una positività al doping poi rivelatasi errata, gioca per rispondere sul campo alle tante ingiurie ricevute e ha compiuto un importante passo in avanti. La tigre attacca con percentuali importanti, difende egregiamente, si contraddistingue per la sua grinta proverbiale ed è un punto di forza di questo gruppo, dopo cinque stagioni a Bergamo è pronta per il trasferimento a Conegliano.

Ofelia Malinov in cabina di regia, la figlia d’arte del coach bulgaro Atanas ha 22 anni e incanta per la delicatezza delle sue alzate, il suo gioco è molto variegato e di difficile lettura per le avversarie, spesso risulta invisibile ed è una grande dote per chi deve smarcare le proprie compagne. La prossima palleggiatrice di Scandicci è cresciuta nel Club Italia e vuole togliersi grandi soddisfazioni. Al centro la caparbietà della capitana Cristina Chirichella (24enne napoletana in forza a Novara che piace per il suo carisma, il buon servizio e le doti sottorete) e lo zampino di Anna Danesi (22enne bresciana passata per il Club Italia prima di approdare a Conegliano, esplosa in questi Mondiali a suon di muri). Ma poi ci sono anche le grandi veterane: il libero Monica De Gennaro e la schiacciatrice Lucia Bosetti, rispettivamente 31enne campana e 29enne lombarda (Conegliano e Scandicci i club di appartenenza) che sanno già così significa giocare un Mondiale e che fanno da chioccia alle ragazze terribili.

Questa Italia, guidata da un magnifico Davide Mazzanti che in due anni ha trasformato la squadra e ne ha creato un’identità unica, è però fatta anche da chi sta in panchina: la 18enne schiacciatrice Elena Pietrini e la palleggiatrice Carlotta Cambi che hanno avuto le loro occasioni in questo Mondiale, l’opposto Serena Ortolani moglie di Davide Mazzanti, le centrali Marina Lubian e Sara Fahr, l’altro martello Sylvia Nwakalor e il libero Beatrice Parrocchiale, tutte parte integrante di un gruppo davvero speciale.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA DI TUTTE LE AZZURRE AI RAGGI X

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

L’Italia batte la Cina e vola in Finale

Italia-Cina 3-2, le pagelle delle azzurre

VIDEO L’Italia batte la Cina e va in Finale, gli highlights della semifinale

Paola Egonu firma il record di punti in un Mondiale

Italia in Finale per la seconda volta, dal trionfo del 2002 al sogno in Giappone

Italia-Serbia: data, orario e programma della Finale













Foto: FIVB