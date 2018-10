Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15

Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi essere rimandato definitivamente, perciò le competizioni di kiteboard dovrebbero cominciare a partire da domani.

Giorgia Speciale ha ottenuto un terzo posto molto positivo (dopo le due vittorie di ieri) nella terza regata del windsurf femminile, conservando la vetta della classifica assoluta con una sola lunghezza di vantaggio sulla russa Yana Reznikova e tre sulla transalpina Manon Pianazza. La russa ha conquistato il successo nella prova odierna davanti alla bielorussa Yuliya Matveenko (quarta in graduatoria generale a quattro punti di ritardo dalla vetta), mentre alle spalle della nostra portacolori si sono classificate l’israeliana Naama Gazit e Pianazza.

Nella terza regata del windsurf maschile l’italiano Nicolò Renna ha conquistato un primo posto fondamentale che gli permette di rimanere in lotta per la vittoria finale. L’azzurro ha guadagnato una posizione sul cinese Chen (oggi 5°) ed ora si trova in seconda piazza assoluta alle spalle del greco Kalpo Kalpogiannakis di soli due punti, mentre ha scavato un gap di quattro lunghezze tra sé e la quarta posizione occupata dal britannico Hawkins. Buona prova da parte di Andrea Spagnolli e Giulia Fava nella prima regata della gara mista dei Nacra 15, conclusa al quinto posto alle spalle del Belgio e davanti all’Olanda. La coppia azzurra dovrà rimontare nelle prove dei prossimi giorni sulle prime tre posizioni occupate da Francia, Argentina e Spagna.













Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires