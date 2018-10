Torino-Fiorentina in tv, a che ora inizia e come vederla in streaming su Dazn

Il terzo anticipo della 10a giornata del campionato di Serie A vedrà opposte Torino e Fiorentina. La sfida andrà in scena questa sera, sabato 27 ottobre, alle ore 20.30 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Le due squadre, separate in classifica da un solo punto (14 per la Fiorentina in sesta posizione, 13 per il Torino attualmente al decimo posto), cercheranno di rilanciarsi dopo i pareggi dell’ultima giornata nella quale il Toro si è fatto raggiungere a Bologna dopo essere passato in vantaggio di due reti, mentre la Viola non ha saputo andare oltre l’1-1 in casa contro il Cagliari.

Come al solito il posticipo del sabato sera sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito il programma completo.

SABATO 27 OTTOBRE

ore 20.30 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Fiorentina (10a giornata di Serie A)

diretta streaming su DAZN

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com