Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: Fabio Fognini accede agli ottavi di finale, sfiderà Federer, Fucsovics abbandona il torneo

Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, che al primo round aveva superato in due set l’estroso transalpino Benoit Paire, ha abbandonato il torneo parigino per un problema fisico, spalancando la via degli ottavi di finale al ligure

Fabio, dunque, se la vedrà domani contro “Sua Maestà” Roger Federer, anch’egli giunto a questo punto per il forfait menzionato di Raonic. C’è da dire che anche sulle condizioni di Fognini i punti di domanda non mancano, visti i recenti problemi alla caviglia che hanno costellato le sue ultime esibizioni. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, augurandoci di assistere ad un grande spettacolo sul cemento del 1000 francese.













Foto: Alessio Marini