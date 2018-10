Tennis, Masters 1000 Parigi Bercy 2018: Milos Raonic annuncia il forfait, Roger Federer al terzo turno senza giocare

Quello tra Milos Raonic e Roger Federer era il match più atteso della giornata di oggi a Parigi Bercy, se non altro per la curiosità di rivedere all’opera lo svizzero a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella capitale francese, Roland Garros compreso.

La partita, che era prevista non prima delle 19:30, non si giocherà: il canadese, oggi numero 21 del mondo, ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al gomito destro. Non più tardi di ieri, Raonic aveva vinto in quasi tre ore ed altrettanti tie-break un difficile match contro Jo-Wilfried Tsonga, che ha cercato nel suo Paese le giuste sensazioni dopo un’annata segnata dall’operazione al ginocchio. Per Federer, dunque, si aprono le porte del terzo turno senza fatica alcuna: lo aspetta il vincitore della sfida tra il nostro Fabio Fognini e l’ungherese Marton Fucsovics.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: action sports / Shutterstock