Tennis, Masters 1000 Parigi Bercy 2018: forfait di Rafael Nadal, Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì

La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro.

Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra il tunisino Malek Jaziri, che sarà l’avversario di Fernando Verdasco; la seconda è che Novak Djokovic ritornerà numero 1 del mondo da lunedì. Il giocatore serbo, anche se dovesse perdere l’incontro di domani contro il bosniaco Damir Dzumhur, avrà 7535 punti in classifica, contro i 7490 del maiorchino, che perde 170 punti in classifica in quanto doveva difendere i quarti dello scorso anno (anche in quel caso si ritirò prima di giocare col serbo Filip Krajinovic).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: lev radin / Shutterstock