Tennis: Camila Giorgi, una vittoria che sa di maturazione. L’azzurra ha trovato il suo equilibrio?

59 minuti. Tanto è durata la finale di Linz che ha sorriso a Camila Giorgi. L’azzurra conquista il suo secondo titolo nel circuito WTA e domani sarà numero 28 nel ranking mondiale del tennis. Una posizione mai raggiunta dalla marchigiana che con autorevolezza si è imposta quest’oggi contro la russa Ekaterina Alexandrova, numero 119 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.

Un successo non in stile “Giorgi”. L’azzurra, infatti, non ha giocato solo il suo solito tennis “on-off”, alternando vincenti ad errori non forzati. Camila è stata decisamente continua, mantenendo degli standard elevati al servizio ed avendo il pallino del gioco in mano. Certo, l’avversaria era inferiore ma quando un match, sulla carta favorevole, assume dei connotati scontati è perché la migliore delle due sfidanti ha saputo interpretare bene i momenti del confronto. Ciò è avvenuto sul cemento austriaco, dove la 26enne di Macerata si è messa in mostra in una settimana da ricordare che può rilanciarla nel futuro.

Qualche problemino fisico sembra infastidirla, secondo alcune indiscrezioni, ma l’equilibrio raggiunto nel suo stare in campo è notevole. Del resto i quarti di finale raggiunti a Wimbledon 2018 non erano frutto di un evento fortunato ma erano la logica conseguenza di una tennista consapevole dei proprio mezzi e pronta a continuare la sua scalata. Il trionfo di Linz può dare una mano però è evidente che Camila dovrà continuare su questo percorso, migliorando ancor di più il proprio rendimento e minimizzando quei passaggi a vuoto, vera discriminante per l’entrata di diritto nel gotha della specialità.













Foto: jctabb / Shutterstock.com