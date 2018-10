Tennis, Camila Giorgi brinda a Linz! Spazzata via in finale la russa Alexandrova

Camila Giorgi ce l’ha fatta! L’azzurra conquista il suo secondo torneo in carriera, aggiudicandosi la Finale dell'”Upper Austria Ladies Linz“. La 26enne di Macerata, numero 32 del ranking (sarà 28 da domani), già finalista in Austria nel 2014, ha sconfitto nettamente la russa Ekaterina Alexandrova, numero 119 WTA, proveniente dalle qualificazioni e alla sua prima sfida per il titolo nel circuito maggiore, con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora di gioco. L’azzurra dunque bissa il trionfo sull’erba di s’Hertogenbosch nel 2015 e suggella una settimana di grande valore.

Nel primo set l’avvio è equilibrato anche se la differenza di velocità tra le due tenniste è evidente. La Giorgi con i colpi al rimbalzo da fondo ha maggior potenza, costringendo spesso a recuperi affannosi la sua avversaria. Un pressing che ha i suoi frutti nell’ottavo game quando l’azzurra, mettendo a segno vincenti di pregevole fattura, strappa il servizio alla russa, in difficoltà negli spostamenti laterali. Sicura del fatto suo Camila, forte dell’85% dei punti ottenuti con la prima di servizio, chiude splendidamente con un ace e si aggiudica il parziale sul 6-3. Una frazione controllata con estrema autorevolezza dall’azzurra, capace anche di variare la velocità della propria palla.

Nel secondo set l’avvio dell’Alexandrova non è dei migliori e con un doppio fallo nel primo game regala di fatto il break alla marchigiana, abile a confermare il vantaggio nel proprio turno in battuta. In confusione la 23enne di Chelyabinsk, subisce il tennis aggressivo dell’italiana che, senza fare cose straordinarie, bissa il break andando avanti 3-0. Una Giorgi on fire devasta letteralmente la russa, quasi inerme al cospetto di una Camila concentrata ed attenta. Una prova di grande qualità della 26enne di Macerata che chiude la pratica sul 6-1, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio al termine del match.













Foto: jctabb / Shutterstock.com