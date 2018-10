Taekwondo, Campionati Italiani Cinture Nere 2018: Vito Dell’Aquila e Simone Crescenzi non tradiscono le attese. Successi anche per Davide Ditta e Luciano Bonaccorso

Dopo l’assegnazione ieri dei titoli nazionali femminili, è andata in scena presso il Palaflorio di Bari la seconda giornata dei Campionati Italiani Cinture Nere 2018 dedicata alle categorie maschili -54 kg, -58 kg, -63 kg e -68 kg. L’atleta più atteso era senza dubbio Vito Dell’Aquila, giovane talento del taekwondo italiano e campione in carica nei -54 kg, che quest’anno gareggiava nella categoria di peso superiore. Il 17enne pugliese non ha deluso le aspettative del pubblico di casa e si è imposto anche nei -58 kg, dimostrando di aver ormai assimilato al meglio il passaggio di categoria e di poter continuare a coltivare il sogno Tokyo 2020. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati delle quattro categorie scese in pedana oggi.

Nei -54 kg vittoria di Davide Ditta che migliora il terzo posto dello scorso anno sconfiggendo in finale Davide Albani in un match molto equilibrato terminato sul punteggio di 21-17. Terzo posto per Simone Caliri, che nei quarti di finale ha eliminato Daniel Lo Pinto (55° del ranking mondiale) con il punteggio di 33-32, e Antonio De Gaetano.

Nei -58 kg, come si è detto, successo per Vito Dell’Aquila che supera in finale con il punteggio di 26-17 il compagno di nazionale Antonio Flecca, meglio posizionato nella classifica mondiale (44°, contro il 57° posto di Dell’Aquila). Un cammino trionfale quello del giovane talento pugliese che ha vinto nettamente tutti i suoi match, rifilando distacchi abissali agli avversari. Sul terzo gradino del podio salgono Agostino Ferrara e Mattia Crescenzi.

Nei -63 kg successo da favorito per Simone Crescenzi. Il nazionale azzurro, 29° del ranking mondiale, ha dominato la finale contro Gabriele Crisafulli chiudendo sul 44-7. Terzo posto per Simone Prezzavento ed Emiliano Lo Pinto.

Nei -68 kg Luciano Bonaccorso bissa il successo ottenuto nel 2017 avendo la meglio in finale su Nickolas Pugliese con il punteggio di 14-4. Completano il podio Andrea Maddaluni e Gianmarco Moschin.

Foto: FITA