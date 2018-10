Taekwondo, Campionati Italiani Cinture Nere 2018: i risultati delle categorie femminili. Laura Giacomini si conferma, brillano Assunta Cennamo e Sofia Zampetti

Prima giornata di gare a Bari per i Campionati Italiani Cinture Nere di taekwondo. Nella location del Palaflorio oggi si sono assegnati i titoli in tutte le categorie di peso femminili, con le migliori atlete italiane che si sono sfidate per il tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Nei -46 kg dominio di Sofia Zampetti. Questa giovane promessa, reduce dal podio al Riga Open, vince con ampio margine tutti e tre gli incontri, superando in finale Marta Cappilli con il punteggio di 38-13. Terzo posto per Isabella Chiumento e Chiara Palmas.

Nei -49 kg si impone Sarah Al Halwani, che batte in finale 11-9 Gaia Gavarone. Completano il podio Alessia Napolano e Antonietta Santaniello.

Nei -53 kg trionfa Erica Nicoli, che dopo aver eliminato ai quarti la campionessa uscente Serena Napolano (19-1), supera Valentina Sandrelli (25-6) e in finale Giorgia Cancellieri con il punteggio di 15-7. Sul podio anche Bianca Pantaleoni.

Nei -57 kg titolo a Giada Iurlaro, che ha la meglio in finale su Salima Ismail Hussen per 19-15. Sul terzo gradino del podio salgono Francesca Carnassale e Letizia Poggio.

Nei -62 kg Assunta Cennamo, dopo il bronzo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, conquista il titolo nazionale. La talentuosa 17enne ha battuto con ampio margine in finale Federica Rocca (22-12), dopo aver superato invece di misura (6-4) Michelle Kovalenko, che chiude al terzo posto insieme a Irene Novelli.

Nei -67 kg bella vittoria di Natalia D’Angelo, che dopo aver superato 1-0 Eliana Anniballi, batte in finale 9-3 Licia Martignani, che a sua volta si era imposta in semifinale 2-0 con Daniela Rotolo, che deve quindi accontentarsi del terzo gradino del podio.

Nei -73 kg successo di Cristiana Rizzelli, che dopo il terzo posto dello scorso anno nei -67 kg, si prende ora il titolo nella categoria di peso maggiore. Per lei successo in finale 9-3 con Jolanda Maglione, mentre al terzo posto chiudono Linda Neri e Roberta Desiderio.

Infine nei +73 kg difende il titolo Laura Giacomini, che batte prima con un sonoro 20-2 Martina Betto e poi vince nettamente 6-0 la finale con Michela Sabba. Podio completato da Eleonora Locci.

Foto: Fita